ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 448 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für die europäischen Autohersteller holperig ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit bedürfe es eines starken zweiten Halbjahres, um die Jahresziele zu erreichen. Ferrari dürfte indessen an seinem Jahresausblick festhalten./mf/la;