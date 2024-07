FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 10 Euro gesenkt. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem mauen Quartalsbericht und sieht die Jahresziele des Wirkstoffforschers in Gefahr. Er fürchtet, dass das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) auf etwa 70 Millionen Euro gekappt wird, verglichen mit dem Konsens von 91 Millionen Euro./ag/edh;