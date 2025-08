EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minus

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 6,89 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'232 Punkten notiert. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,76 EUR ein. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 347'971 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,05 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,60 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. EVOTEC SE liess sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199.98 Mio. EUR – eine Minderung von -4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208.73 Mio. EUR eingefahren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

