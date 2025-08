FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach der Anhebung der Jahresziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Eckdaten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für das zweite Quartal lägen über den Erwartungen; der Konsens für 2025 sollte nun steigen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Konzern auch die Rückstellungen für die Rechtsstreitigkeiten in den USA erhöht./mis/ck;