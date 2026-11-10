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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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11.11.2026 10:35:06

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Elmos von 210 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Wachstumserwartungen würden getrimmt, doch die Profitabilität des Halbleiterunternehmens bleibe intakt, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch in seiner Beurteilung. Gedämpfte Erwartungen an das vierte Quartal zögen in seinem Modell etwas vorsichtigere Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 nach sich./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114.20 € 		Abst. Kursziel*:
57.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.44%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
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