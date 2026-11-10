Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Elmos von 210 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Wachstumserwartungen würden getrimmt, doch die Profitabilität des Halbleiterunternehmens bleibe intakt, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch in seiner Beurteilung. Gedämpfte Erwartungen an das vierte Quartal zögen in seinem Modell etwas vorsichtigere Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 nach sich./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
180.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.20 €
|
Abst. Kursziel*:
57.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.44%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
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|EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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