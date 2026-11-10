Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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11.11.2026 07:49:07
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
108.10 CHF 3.21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Zwar hätten die Resultate des dritten Quartal wenig Glanz versprüht, fundamental laufe es aber bei dem Chipkonzern, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstag. Die Wachstumsdynamik sei intakt./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118.80 €
|
Abst. Kursziel*:
80.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
117.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.45%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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