easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 800 auf 700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Aber auch bei Easyjet befürchtet er massiven Druck auf die Profitabilität./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
3.56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
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KGV*:
-
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