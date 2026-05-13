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Virgin Galactic Aktie 135999215 / US92766K4031

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Zahlen voraus 13.05.2026 21:01:00

Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Virgin Galactic veröffentlicht am Donnerstag sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Virgin Galactic
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Virgin Galactic veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Virgin Galactic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,863 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,380 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 56,52 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,599 USD, gegenüber -5,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 39,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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