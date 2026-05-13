Virgin Galactic Aktie 135999215 / US92766K4031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zahlen voraus
|
13.05.2026 21:01:00
Ausblick: Virgin Galactic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Virgin Galactic veröffentlicht am Donnerstag sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
Virgin Galactic veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Virgin Galactic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,863 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,380 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 56,52 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,599 USD, gegenüber -5,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 39,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Virgin Galactic
|
31.03.26
|Virgin Galactic-Aktie dennoch in Grün: Raumfahrtkonzern schreibt weiter deutliche Verluste (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Ausblick: Virgin Galactic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26