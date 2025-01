HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Bei Drägerwerk-Aktien müsse man ausnahmsweise der Kursrally nachjagen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn die Kursgewinne kratzten bislang nur an der Oberfläche der gesamten Bewertungschancen./ag/bek;