NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem den starken Auftragseingang des Medizintechnikunternehmens hervor. Dies sei der Grund, warum die Jahresziele bestätigt worden seien, schrieb er./ck/he;