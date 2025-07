Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0.36 Prozent leichter bei 3’926.67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 654.771 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3’945.20 Zählern und damit 0.105 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’941.05 Punkte).

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3’918.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’954.64 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 3’751.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 3’412.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3’284.55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 14.26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 1.71 Prozent auf 24.96 EUR), Infineon (+ 1.02 Prozent auf 38.51 EUR), IONOS (+ 0.49 Prozent auf 41.05 EUR), Bechtle (+ 0.46 Prozent auf 39.68 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.23 Prozent auf 128.90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-16.85 Prozent auf 6.20 EUR), Drägerwerk (-2.28 Prozent auf 68.50 EUR), Nagarro SE (-2.26 Prozent auf 58.50 EUR), Formycon (-2.02 Prozent auf 29.10 EUR) und SMA Solar (-1.94 Prozent auf 20.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’734’485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 308.037 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.27 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch