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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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28.04.2026 17:34:59

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen des Wettbewerbers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die transportierten Volumina blieben schwach, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich wertete der Experte die Zahlen von UPS jedoch als neutral mit Blick auf den Bonner Logistikkonzern./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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