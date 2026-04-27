DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen des Wettbewerbers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die transportierten Volumina blieben schwach, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich wertete der Experte die Zahlen von UPS jedoch als neutral mit Blick auf den Bonner Logistikkonzern./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.50 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
47.60 €
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Abst. Kursziel*:
18.70%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.83%
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Analyst Name::
Alexia Dogani
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KGV*:
-