Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

44.10
CHF
-0.31
CHF
-0.70 %
11:08:02
SWX
13.04.2026 09:37:47

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
44.39 CHF -1.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
48.50 € 		Abst. Kursziel*:
-5.15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
48.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.21%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:37 DHL Group Neutral UBS AG
08.04.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
