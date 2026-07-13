Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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13.07.2026 13:13:09
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
24.54 CHF 1.82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben./niw/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.71 €
|
Abst. Kursziel*:
35.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.23%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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