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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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13.07.2026 13:13:09

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
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