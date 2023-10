NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Analyst Enrico Bolzoni nahm geringfügige Korrekturen an seinem Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber vor und passte die Formel für die Ergebnisse aus Kapitalbeteiligungen an. Dies habe aber nur geringe Auswirkungen an seinen Schätzungen für 2023, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la;