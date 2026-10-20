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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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20.10.2026 21:26:20

Deutsche Börse Buy

Deutsche Börse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Tom Mills am Dienstag zu den Zahlen für das dritte Quartal. Die Deutsche Börse profitiere vom Status als "sicherer Hafen"./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
304.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
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