Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. London Stock Exchange hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
286.70 €
|
Abst. Kursziel*:
15.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
288.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.35%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
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