NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Elodie Rall nannte die Zahlen des Infrastrukturkonzerns in einer ersten Einschätzung am Mittwoch solide. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um 2,6 Prozent über ihrer Schätzung./rob/he;