CTS Eventim 46.06 CHF 1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Lars Vom-Cleff ist die negative Kursreaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters deutlich übertrieben, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick schrieb./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.