CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
45.80CHF
1.20CHF
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31.03.2026 12:11:28
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
46.06 CHF 1.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Lars Vom-Cleff ist die negative Kursreaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters deutlich übertrieben, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick schrieb./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.25 €
|
Abst. Kursziel*:
87.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87.25%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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