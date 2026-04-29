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MDAX im Fokus 29.04.2026 17:58:20

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Der MDAX bewegte sich am Mittwoch im Minus.

Porsche vz.
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Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0.33 Prozent leichter bei 29’959.42 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 361.372 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.114 Prozent fester bei 30’091.77 Punkten, nach 30’057.46 Punkten am Vortag.

Bei 29’901.72 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’301.84 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1.35 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 27’655.45 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 31’233.68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bewegte sich der MDAX bei 28’432.19 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3.29 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32’383.56 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit FUCHS SE VZ (+ 10.16 Prozent auf 41.40 EUR), thyssenkrupp (+ 9.86 Prozent auf 9.61 EUR), Salzgitter (+ 4.31) Prozent auf 46.90 EUR), AIXTRON SE (+ 3.93 Prozent auf 44.69 EUR) und JENOPTIK (+ 2.48 Prozent auf 32.24 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil WACKER CHEMIE (-5.18 Prozent auf 90.70 EUR), Fraport (-4.22 Prozent auf 68.05 EUR), Schaeffler (-3.02 Prozent auf 7.70 EUR), CTS Eventim (-2.75 Prozent auf 56.50 EUR) und TUI (-2.75 Prozent auf 6.16 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’694’153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 36.235 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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