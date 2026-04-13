Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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Continental Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64.08 €
|
Abst. Kursziel*:
12.36%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
65.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.19%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
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