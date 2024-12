NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat bei den Aktien von Carl Zeiss Meditec den Stempel "Negative Catalyst Watch" entfernt. Die Markterwartungen für 2024 seien zuletzt moderater geworden, schrieb Analystin Anchal Verma in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Einen größeren Abstand zu ihren Schätzungen gebe es allenfalls noch für 2025. Sie bleibt aber beim Kursziel von 45 Euro bei ihrer Einstufung "Underweight". Denn es gebe weiter Risiken für die stark von einer Erholung in China abhängige Umsatzentwicklung./ag/gl;