HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstumspotenzial des Medizintechnik-Unternehmens werde unterschätzt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie biete Anlegern die Möglichkeit, in ein hochwertiges Unternehmen mit überzeugenden langfristigen Wachstumsaussichten und einer attraktiven Bewertung zu investieren./edh/tih;