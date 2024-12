NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das angekündigte Gemeinschaftsunternehmen des Energiekonzerns mit Jera im Bereich Windenergie auf See sollte den Briten helfen, ihre Investitionen in diesem Bereich zu verringern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am Montag in seinem Kommentar./gl/ag;