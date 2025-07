NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Aussagen aus einer Konferenz mit Analysten vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies bekräftige seine positive Sicht auf die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers./rob/la/he;