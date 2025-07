NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Aussagen aus einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte stark abgeschnitten haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Umsatztreiber dürfte das Segment Fahrzeugmobilitätslösungen (VMS) gewesen sein./rob/la/jha/;