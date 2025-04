NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die starken Schwankungen an den Finanzmärkten dürften die Umsätze der Banken antreiben, hier dürften die Konsensschätzungen steigen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Bei der französischen Großbank rechnet sie im ersten Quartal mit guten Geschäften im Aktienhandel./bek/zb;