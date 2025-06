NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die französische Bank habe einen umfassenden Blick in ihre Initiativen zur Verbesserung der Profitabilität der heimischen Geschäfts- und Privatkundenaktivitäten gewährt, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Letztere hätten in den vergangenen Jahren enttäuscht./rob/gl/mis;