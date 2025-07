NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Abschätzbarkeit der Ergebnisentwicklung bei der französischen Bank habe sich verbessert, schrieb Anke Reingen in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Sie passte ihre Schätzungen an./rob/mf/gl;