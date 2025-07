STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.24 Prozent leichter bei 4’508.39 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.283 Prozent auf 4’506.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’519.43 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’511.89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’497.84 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’523.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’198.57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 4’577.60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3.91 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1.85 Prozent auf 10.47 GBP), AstraZeneca (+ 1.40 Prozent auf 105.96 GBP), Unilever (+ 1.18 Prozent auf 45.35 GBP), BAT (+ 1.14 Prozent auf 38.31 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0.98 Prozent auf 108.45 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.68 Prozent auf 52.22 EUR), Siemens (-1.61 Prozent auf 219.45 EUR), Richemont (-1.45 Prozent auf 146.60 CHF), SAP SE (-1.16 Prozent auf 255.75 EUR) und UBS (-0.81 Prozent auf 28.23 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’242’064 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.854 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7.49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch