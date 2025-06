FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ziele der französischen Großbank für das Firmen- und Privatkundengeschäft auf dem Heimatmarkt seien ambitioniert, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die avisierte Eigenkapitalrendite (RONE) liege deutlich über den Spitzenwerten von 2022 oder 2019. Dieses Ziel sei nur erreichbar, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld in Frankreich in den nächsten Jahren verbessere und die Zinsen nicht weiter sänken./rob/bek/gl;