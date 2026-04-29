BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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29.04.2026 10:44:00
Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BBVA gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.
BBVA wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,473 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BBVA 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll BBVA nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 10,04 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 50,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,45 Milliarden EUR umgesetzt worden.
25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,99 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,76 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,43 Milliarden EUR, gegenüber 79,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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