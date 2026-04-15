LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh;