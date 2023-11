NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Spekulationen über ein Interesse des arabischen Ölkonzers Adnoc an Wintershall Dea (WDea) mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar im Fall eines Deals mögliches Aufwärtspotenzial für den Mutterkonzern von rund 6 Prozent des aktuellen Marktwertes. BASF gehören rund 73 Prozent der Anteile am Öl- und Gaskonzern, und Udeshi setzte einen Unternehmenswert von 10 Milliarden Euro für WDea an. In dem Bericht sei ja sogar von einem möglichen Wert jenseits 10 Milliarden Euro die Rede gewesen, hob der Experte hervor./ck/ag;