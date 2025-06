FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass das operative Ergebnis des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 1,762 Milliarden Euro gesunken ist. Dies schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 30. Juli. Schuld sei markante Schwäche im Kerngeschäft des Chemiekonzerns. Boucher-Ferte geht davon aus, dass die Jahresziele im Rahmen von Vorabzahlen deutlich geschröpft werden. Dies werde aber bereits von den meisten so erwartet./ag/la;