Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.64 Prozent auf 5’348.94 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4.486 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.483 Prozent auf 5’357.50 Punkte an der Kurstafel, nach 5’383.48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5’357.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’337.64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’290.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’911.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’043.02 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.77 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’854.00 EUR), Eni (+ 0.69 Prozent auf 14.30 EUR), Bayer (+ 0.60 Prozent auf 27.51 EUR), Deutsche Telekom (-0.07 Prozent auf 30.52 EUR) und Enel (-0.13 Prozent auf 7.97 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BMW (-2.20 Prozent auf 83.70 EUR), Infineon (-1.96 Prozent auf 37.24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.68 Prozent auf 52.22 EUR), Siemens (-1.61 Prozent auf 219.45 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.53 Prozent auf 92.54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2’366’761 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.854 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.63 Prozent gelockt.

