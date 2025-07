XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags stärker

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr 0.42 Prozent auf 24’050.50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24’102.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’969.50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 23’447.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 14.04.2025, bei 20’922.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18’714.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 20.47 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24’645.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 1.31 Prozent auf 28.67 EUR), EON SE (+ 0.91 Prozent auf 16.13 EUR), Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’854.00 EUR), Bayer (+ 0.60 Prozent auf 27.51 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.54 Prozent auf 46.51 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-4.68 Prozent auf 27.27 EUR), Sartorius vz (-4.08 Prozent auf 211.50 EUR), Daimler Truck (-2.78 Prozent auf 40.17 EUR), Merck (-2.70 Prozent auf 109.75 EUR) und BMW (-2.20 Prozent auf 83.70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. 2’366’761 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 301.854 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.78 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch