NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Farooq Hanif rechnet mit einem Wachstum von insgesamt etwa 6 Prozent im ersten Quartal, wie er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht des Versicherers schrieb. Dies stimme in etwa mit den Trends im Jahr 2025 überein. Er berücksichtigte zudem die Veräußerung des Geschäfts der Vermögensverwaltung./rob/ajx/he;