|Rentable SHIB-Anlage?
|
15.05.2026 19:43:08
SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHIBA INU-Einstiegs gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.000016 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 635’727’908.46 SHIBA INU in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 14.05.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0.000006 USD 4’043.23 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 59.57 Prozent verkleinert.
Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 21.07.2025 bei 0.000016 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’483.08003
|-1.70%
|Handeln
|Vision
|0.03691
|-2.40%
|Handeln
|Ethereum
|1’752.66273
|-2.14%
|Handeln
|Ripple
|1.13884
|-2.14%
|Handeln
|Solana
|70.57130
|-2.36%
|Handeln
|Cardano
|0.20586
|-2.82%
|Handeln
|Polkadot
|1.03980
|-2.67%
|Handeln
|Chainlink
|7.95730
|-3.12%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.64%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-3.63%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren