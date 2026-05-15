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SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHIBA INU-Einstiegs gewesen.

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SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.000016 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 635’727’908.46 SHIBA INU in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 14.05.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0.000006 USD 4’043.23 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 59.57 Prozent verkleinert.

Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 21.07.2025 bei 0.000016 USD..

Redaktion finanzen.net

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