|Entwicklung im Blick
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15.05.2026 19:43:08
So viel hätte eine Investition in Chainlink von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Investment verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren kostete ein Chainlink 46.61 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in LINK investiert hat, hat nun 21.46 Chainlink im Depot. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (10.47 USD), wäre das Investment nun 224.72 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 224.72 USD, was einer negativen Performance von 77.53 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 7.922 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26.73 USD.
Redaktion finanzen.net
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