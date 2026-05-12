arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Angesichts der sehr starken Wachstumsaussichten und der umfangreichen kurzfristigen Medikamenten-Pipeline hält Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie an seinem Optimismus für die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens fest./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
900.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
668.20 €
|
Abst. Kursziel*:
34.69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
687.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.00%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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