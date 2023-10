NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller dürfte aufgrund des erhöhten Wettbewerbsdrucks in China sowie des weltweit weiterhin schwierigen Konjunkturumfelds mit Herausforderungen konfrontiert worden sein, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Dennoch könnten die Quartalszahlen und der Ausblick im Vergleich zur jüngst pessimistischen Stimmung für die Aktie besser als vom Markt befürchtet ausfallen./edh/mis;