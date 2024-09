ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 236 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Verfügbarkeit, wie sie Daten in 30 Märkten darlegten, sei zunehmend bedenklich, vor allem mit Blick auf die Modelle Pro und Pro Max, schrieb Analyst David Vogt in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ajx/ag;