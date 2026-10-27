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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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27.10.2026 14:49:15

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 548.11 		Abst. Kursziel*:
18.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 559.46 		Abst. Kursziel aktuell:
16.18%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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