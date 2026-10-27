NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he;