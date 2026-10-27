AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 548.11
|
Abst. Kursziel*:
18.59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 559.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.18%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14:49
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:49
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:49
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|462.71
|6.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
OHB Buy
|14:49
|
Bernstein Research
AMD Outperform
|14:48
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|14:38
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|14:32
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|14:29
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|14:05
|
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight