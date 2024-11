NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Internetsektor mit einem soliden Weihnachtsgeschäft in den USA. In Zeiten des konjunkturellen Gegenwinds und einer vergleichsweise kurzen Zeit bis zu den Feiertagen sollte der Online-Handel weiter Marktanteile gewinne. Amazon sei vor diesem Hintergrund seine "Best Idea" im Sektor./tih/ajx;