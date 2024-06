NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth beleuchtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Entwicklung der operativen Margen des Internethändlers in Nordamerika. Im Kern-Einzelhandelsgeschäft sollten sie mit der Zeit über das Niveau von vor der Pandemie steigen./ajx/jha/;