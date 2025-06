NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Alstom gebe es Licht am Ende eines sehr langen Tunnels, schrieb Nicholas Green in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. So habe der Finanzvorstand anerkannt, dass es Probleme in der Produktionsaufstellung gebe, was ein Eingeständnis der Margenschwäche sei. Von hier aus könnte das Vertrauen der Investoren wieder aufgebaut werden./rob/mis/ag;