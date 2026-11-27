|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
27.11.2026 10:02:31
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allianz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 230.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.338 Allianz-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1’993.06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 459.40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 99.31 Prozent vermehrt.
Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
26.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Allianz: Reported AI losses understate the true risk and are only the tip of the iceberg (EQS Group)
|
19.11.26
|KI-bedingte Schäden wachsen laut Allianz rasant (AWP)
|
17.11.26
|Allianz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX legen zu -- Asiens Börsen deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien sind zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.