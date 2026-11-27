Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allianz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 230.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.338 Allianz-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1’993.06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 459.40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 99.31 Prozent vermehrt.

Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch