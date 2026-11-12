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12.11.2026 08:20:20

Allianz Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Getrieben von allen Geschäftsbereichen habe das operative Ergebnis im dritten Quartal um 10 Prozent über dem Analystenschnitt gelegen, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das starke Abschneiden habe den Versicherer dazu verleitet, den oberen Rand der Prognosespanne für das diesjährige operative Ergebnis anzuheben./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Allianz Neutral
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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