Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Getrieben von allen Geschäftsbereichen habe das operative Ergebnis im dritten Quartal um 10 Prozent über dem Analystenschnitt gelegen, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das starke Abschneiden habe den Versicherer dazu verleitet, den oberen Rand der Prognosespanne für das diesjährige operative Ergebnis anzuheben./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
463.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
470.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.27%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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