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22.10.2026 18:58:46

Allianz Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen für den Versicherer vor dessen Zahlen für das dritte Quartal an. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 reduzierte er dabei leicht./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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18:58 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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