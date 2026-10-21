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22.10.2026 18:58:46
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen für den Versicherer vor dessen Zahlen für das dritte Quartal an. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 reduzierte er dabei leicht./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
432.60 €
|
Abst. Kursziel*:
6.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
433.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.24%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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